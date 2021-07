Gmina Łącko. Grad doszczętnie zniszczył uprawy, straty są w setkach tysięcy. W tym roku jabłka tylko na przemysł [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Nawałnice i burze z gradem nie oszczędzały w czerwcu i lipcu Sądecczyzny. Największe straty ponieśli rolnicy, którzy utrzymują się głównie z sadownictwa. Jabłek w tym roku nie będzie, to co zostało nadaje się tylko na przemysł. "Grad dziurawił owoce, to katastrofa"- mówi wójt gminy Łącko. Wszyscy starają się o rządowe wsparcie. Nie wszyscy rolnicy mogą jednak liczyć na odszkodowania, a straty są ogromne.