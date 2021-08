Gmina Wolbrom liczy na blisko 57 mln zł z funduszu Polski Ład. W planach przedszkole, boisko, drogi i kanalizacja

Modernizacja i przebudowa układu drogowego od miejscowości Gołaczewy do miejscowości Lgota Wielka

Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację 14,088 km odcinków dróg powiatowych, na mocy uchwał i porozumień zarządzanych przez Gminę Wolbrom. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i infrastrukturą towarzyszącą drogi nr 1123K od km 0+000 do km 5+007 oraz od km 5+007 do km 8+113 (od DW 783 w Gołaczewach do Poręby Górnej); nr 1153K od km 1+139 do km 4+090 (Poręba Górna - Budzyń) oraz nr 1151K od km 0+000 do km 3+024 (od Budzynia do DW 783 w Lgocie Wielkiej).

Przewidywany koszt inwestycji to 39,8 mln zł.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom

Inwestycja obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabagnie ul. Czarnoleska, ul. Starowiejska wraz z robotami drogowymi ul. Radosna oraz w Wolbromiu ul. Zacisze i Łobzów wraz z robotami drogowymi ul. Wyzwolenia. W ramach inwestycji powstanie ponad 6,8 km sieci kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej obejmującej nowe nawierzchnie i utwardzone pobocza.