Godzina "W" w Krakowie. Mieszkańcy oddali hołd Powstańcom Warszawskim [ZDJĘCIA]

1 sierpnia 2021 roku wypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Krakowie organizatorami tegorocznych obchodów są: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Krakowie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystości rozpoczęły się dokładnie w godzinę "W". O godz. 17 zebrani na Rynku Głównym, przed Bazyliką Mariacką, uczcili pamięć Poległych minutą ciszy. Przed Bazyliką zebrały się setki krakowian, którzy zatrzymali się i w milczeniu oddawali hołd Powstańcom.

W krakowskich uroczystościach 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Senator Marek Pęk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, czy małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Uroczystą mszę tuż po godzinie 17 w Bazylice Mariackiej odprawił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Wszystkie dzisiejsze czytania mszalne mówią o wolności. A mówiąc o wolności, mówią o człowieku, który został stworzony na boży obraz i na boże podobieństwo. A w tym bożym obrazie i bożym podobieństwie zawarta jest także jego wolność, powołanie do wolności. Nie zrozumiemy człowieka, jego wolności, jego wielkości, bez tego zakorzenionego głęboko w nim pragnienia, aby być wolnym. Zarówno powołanie do wolności, jak i pragnienie jej, w pewnych sytuacjach mogą być przytłumione, niekiedy niemal całkowicie wyrwane z ludzkich serc. Człowiek powołany do wolności staje się istotą zniewoloną, wyrzekającym się tego, do czego w rzeczywistości został powołany. I o tym mówi pierwsze czytanie z księgi Wyjścia – mówił abp Jędraszewski podczas mszy św. w Bazylice Mariackiej.