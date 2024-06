Gorąca impreza w Space Club w Czchowie nad Jeziorem Rożnowskim. Zobaczcie, co działo się na parkiecie

Space Club w Czchowie to miejsce, które od lat przyciąga tłumy imprezowiczów z Nowego Sącza i okolicznych miejscowości, ale nie tylko. W każdy weekend można tam bawić się na dwóch poziomach. Na jednym z nich do muzyki tanecznej, na drugim do klubowej.

To było ostatnia impreza w tym karnawale i dlatego chętnych nie brakowało. Od 22:00 tłumy wypełniły wszystkie piętra klubu. Uczestnicy wydarzenia do białego rana balowali przy muzyce. Było też karaoke.

Zobaczcie jak bawili się w Czchowie klubowicze.