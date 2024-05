Gorąco w Canpack FIP w Brzesku. Związkowcy nie doszli do porozumienia z zarządem w sprawie podwyżek i rozpoczęli referendum strajkowe

Referendum strajkowe w brzeskiej firmie

Rozmowy ostatecznie zakończono, a związkowcy rozpoczęli przygotowania do strajku. W piątek 10 maja rozpoczęli na terenie brzeskiego zakładu referendum strajkowe. Każdy z ponad 400 pracowników brzeskiej firmy będzie mógł wyrazić zdanie w tej sprawie. Jeśli weźmie w nim udział ponad 50 proc. załogi i większość opowie się "za" strajkiem, to pracownicy odejdą od swoich stanowisk pracy.

Rozmowy dotyczące podwyżek, które w imieniu załogi Canpack Food and Industrial Packaging w Brzesku z zarządem prowadzili związkowcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza trwały kilka tygodni. Reprezentanci pracowników domagają się podwyżek pensji na poziomie 14,4 proc. a zarząd Canpack FIP zaproponował co najwyżej 10 proc.

Pracownicy Canpcack FIP: żyjemy od pierwszego do pierwszego

Pracownicy Canpack FIP domagają się podwyżek, bo jak wskazują, co roku wypracowują dla spółki wielomilionowe zyski, ale nie odczuwają tego we wzroście pensji. Podkreślają, że pensje niemal połowy fizycznych pracowników są bliskie minimalnej krajowej. Przyznają, że zarząd co roku podnosi wynagrodzenia, ale jak wskazują związkowcy, ledwo rekompensuje to inflację.