Gorączka nieuleczalna. Legendarna opowieść o pasji do futbolu powraca [SPORTOWA PÓŁKA]

Życie według terminarza ligowego i pucharowego jest trudne, wymaga wielu wyrzeczeń i narażania się nawet ukochanym osobom, które nigdy nie doświadczyły tego typu pasji. Niezrozumienie to termin, który nieustannie przewija się przez strony książki, Nick Hornby z ujmującym poczuciem humoru prezentuje nam swoje zmagania z najbliższymi, którzy wiedzą, że planowanie ślubów, chrztów, a nawet zwykłych spotkań, jeśli jego obecność jest pożądana, musi być z nim odpowiednio wcześniej skonsultowane. A i tak nie zawsze udaje się uniknąć przykrych sytuacji, bo przecież zdarza się, że mecz zostaje przełożony i wtedy nie ma rady – uroczystość też musi, a jeśli to niemożliwe, obywa się bez niego.

Jak nikt przed nim, zagorzały kibic Arsenalu potrafił ukazać swoją pasję do futbolu w niezwykle sugestywny sposób, czym zapewne ulżył losowi wielu podobnych mu, którzy wciąż muszą tłumaczyć najbliższym, dlaczego przedkładają obecność na meczu ukochanej drużyny nad rodzinne uroczystości, o imprezach w gronie najbliższych przyjaciół nie wspominając.

Autor „Wierności w stereo” i „Był sobie chłopiec”, książek, które w latach 90. ubiegłego wieku przyniosły mu dodatkową rozpoznawalność i podobnie jak „Futbolowa gorączka” były ekranizowane, jest z pokolenia, które wychowało się na Highbury, legendarnym stadionie, który był użytkowany przez Arsenal do roku 2006. To z tym miejscem łączyła go intymna więź, dlatego byłoby niezwykle ciekawe, gdyby teraz dopisał kolejny rozdział o tym, jak odnajduje się na Emirates, ultranowoczesnym obiekcie londyńskiego klubu.

„Futbolowa gorączka”. Autor: Nick Hornby. Tłumaczenie: Małgorzata Hesko-Kołodzińska. Wydawnictwo: SQN. Liczba stron: 368. Cena okładkowa: 44,99 zł, e-book: 39,99 zł.

