Gorlice. Nie ma mowy o usunięciu żwiru z koryta Sękówki. Musimy też zapomnieć o powrocie do naturalnego basenu na rzece

Temat niegdysiejszego naturalnego kąpieliska u ujścia Sękówki do Ropy, wraca co jakiś czas. Gdy we wrześniu minionego roku, sesja Rady Miasta przyniosła wieści o tym, że być może łacha zniknie, cieplej zrobiło się wokół serca nie jednego gorliczanina. Wróciły wspomnienia.

- Naturalny basen tam, kojarzy mi się z pierwszym zegarkiem prezentem od taty, który tam zgubiłem – opowiada nam gorliczanin Bogdan Malesza. - Gdy byliśmy trochę starsi, nocne kąpiele w Sękówce były normą. Nie tylko z racji uroków, ale i bardziej prozaicznych przyczyn. Otóż było to najgłębsze miejsce, gdzie można było wówczas popływać. Gdy zaś wybudowany został most, szczytem odwagi były skoki z niego do niecki. Niektórzy czynili to na rowerach – dodaje.

Antoni Bogdan, również gorliczanin czas naturalnego kąpieliska wspomina z nostalgią – po burzach i ulewach niecka była czyszczona z mułu i żwiru. Dzisiaj nie dosyć, że po basenach nie został ślad, to samo koryto Sękówki dosłownie zarosło żwirem. Na łasze zaczynają rosnąć krzaki, niektórzy rozkładają tam leżaki.