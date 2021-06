Gorlice. Szpital kupił nowoczesny tomograf, powstała kolejna pracownia diagnostyczna. Wartość przedsięwzięcia to ponad 2,4 mln złotych

O tym, że lecznicy przydałby się nowy tomograf, dyrektor Świerz wspominał przed rokiem, przy okazji przekazania naszemu szpitalowi nowej karetki. Pod koniec listopada przyszła informacja, że mamy 904 tys. dofinansowania. Trzysta tysięcy złotych dołożyło starostwo, a brakującą kwotę – 1,2 mln złotych wyciągnął ze swojego budżetu szpital. Kolejnym krokiem było ogłoszenie przetargu. Udało się szybko go rozstrzygnąć, więc dzisiaj sprzęt – złożony, zamontowany jest już na swoim miejscu. W medyczno-technicznej terminologii urządzenie określane jest jako 64-rzędowe, 128-warstwowe, co najprościej można to przełożyć na szybkość i precyzję działania.

- Zamontowany tomograf będzie służył między innymi do badań klatki piersiowej diagnostyki płuc, jamy brzusznej i miednicy, ortopedycznej – wylicza Świerz. - Będzie również wykorzystywany do badania pacjentów z urazami wielonarządowymi czy diagnostyki naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych – dodaje.

To nie koniec technicznych plusów – zainstalowany tomograf charakteryzuje się dużą dostępną długością obszaru skanowania. To bardzo ważne w przypadku pacjentów z urazami wielonarządowymi, bo takie parametry nie wymagają zmieniania pozycji chorego, by wykonać badanie całego ciała. Z opisu technicznego wynika również, że dawka promieniowania dostosowana jest do pacjenta i rzeczywistych potrzeb.

Skromna pracownia, wielkie możliwości

Pracownia, gdy się do niej wejdzie, wygląda skromnie – niewielki pokoik, w którym pacjent przygotowuje się do badania, sterownia oraz pomieszczenie z tomografem. Model aparatu, który wybrał szpital, pozwala na badania pacjentów ze znaczną masą ciała. Będzie to drugie takie urządzenie w lecznicy. Pierwszy tomograf, który dzisiaj działa w gorlickim szpitalu zbliża się do dziesiątych urodzin. Swoje już więc przepracował, a za dwa-trzy lata i tak trzeba było go wymienić. Decyzja o zakupie nowego sprzętu była podparta również zapowiedziami możliwością zdobycia dofinansowania z pakietu medycznego tarczy.

Gorlicki szpital w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej poza dofinansowaniem na tomograf, dostał między innymi dwie karetki. Obie w minionym roku - pierwszą pod koniec czerwca, drugą pod koniec września. Każdy ambulans jest wyposażony zgodnie z wymogami systemu ratownictwa medycznego i zawiera m.in.: nosze, krzesełko kardiologiczne, defibrylator i respirator, a nawet plecaki ratownicze i torby pediatryczne.