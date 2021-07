Gorlice. Trwa akcja Szczepimy Się! Dzisiaj miasto odwiedził wicewojewoda Józef Leśniak [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Działalność mobilnego punktu szczepień w Gorlicach wpisana została w Gorlicki Festiwal Smaków Świata, który właśnie odbywa się na rynku. Korzyść dwojaka – można skosztować potraw z różnych stron Europy i świata i przy okazji – zaszczepić się.

W sobotę, podczas pierwszego dnia pracy punktu, dawkę szczepionki Johnson&Johnson przyjęło 188 osób. Kolejka chętnych sięgała sklepu Trafika. Dzisiaj do południa chętnych było niewiele mniej osób. Do Gorlic przyjechał wicewojewoda Józef Leśniak. Przyznał, że w drodze do naszego miasta przejrzał statystyki i zestawiania dotyczące szczepień

- Chciałbym pogratulować poziomu zaszczepień, który jest zbliżony do poziomu średniej krajowej – podkreślał.

Dane z 11 lipca – procent zaszczepionych, liczba zaszczepionych w pełni