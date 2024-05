Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył okres naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i instalacji magazynów energii

To wsparcie dla tych mieszkańców Małopolski, którzy korzystają z odnawialnych źródeł energii i dysponują instalacją fotowoltaiczną.

- Projekt to szansa dla wszystkich, którzy rozliczają się z dostawcą energii w nowej, giełdowej formie rozliczeń – mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic, a zarazem przewodniczący Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. - Te osoby jeśli nie spożytkują wyprodukowanej przez swoją instalację fotowoltaiczną energii na bieżąco, oddają ją po zaledwie około 0,30 zł za kilowat. Natomiast w czasie niedoboru energii ze swojej instalacji, kupują od dostawcy za blisko złotówkę. - dodaje. - Projekt daje szansę na magazynowanie energii w swego rodzaju „baterii”, a potem korzystanie z niej w gospodarstwie domowym. To zdecydowanie zwiększy efektywność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii – dodaje Rafał Kukla.

To właśnie Związek Gmin Ziemi Gorlickiej organizuje wstępny nabór beneficjentów projektu na terenie Gorlickiego. Do tej pory na listę zainteresowanych instalacją magazynów energii wpisało się blisko 300 osób. Wszystkie złożyły wstępne deklaracje w stosownych do miejsca zamieszkania urzędach gmin. Kto tego nie zrobił, ma jeszcze szansę do 7 czerwca. Okres składania deklaracji w Gorlickiem został bowiem przedłużony, właśnie w związku z wydłużeniem naboru organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.