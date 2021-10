Grzanie domów nas zmrozi. Gaz, węgiel, prąd, drewno, olej, ciepło z sieci… Wszystko drożeje i będzie drożeć

Będą kolejne podwyżki cen gazu

Zła wiadomość: eksperci są zgodni, że od nowego roku, przed najzimniejszymi miesiącami sezonu (w 2021 roku był to w Małopolsce styczeń), dojdzie do kolejnych podwyżek cen gazu. Paweł Majewski, prezes PGNiG, przyznał to podczas Kongresu 590. Wprawdzie po zapowiedzi Gazpromu, że zwiększy dostawy do Europy, szokująca galopada na giełdach przyhamowała (w połowie zeszłego tygodnia cena gazu z dostawą w listopadzie sięgnęła w Holandii 1937 dolarów za tysiąc metrów sześciennych i była 27,7 procent wyższa niż we wtorek; w Londynie było to 1680 dol., gdy na początku stawki w Europie nie przekraczały 300 dol.), ale nadal mamy do czynienia z poziomami rekordowymi w dziejach. Gdyby miały się przełożyć na rachunki w Polsce, większość firm i gospodarstw domowych poszłoby z torbami. Przedsmak tego, co może się stać, przeżywają mieszkańcy kilku gmin w Wielkopolsce, kupujący gaz od spółki spoza grupy PGNiG: taryfy poszły im w górę nie o 7,4, lecz… 163 procent w porównaniu z wrześniem.