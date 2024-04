Hieronim Tomczak z Oświęcimia to wyjątkowo dziarski 100-latek! Chodzi na basen, codziennie gimnastykuje się i ma konto na Facebooku. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

100-latek to częsty bywalec na oświęcimskiej pływalni

Pan Hieronim jest częstym bywalcem na krytej pływalni w Oświęcimiu. Kiedyś chodził na basen codziennie. Teraz można go tutaj spotkać co dwa - trzy dni. Pływa od najmłodszych lat.

- Leżące niedaleko Gniezna Kłecko Wielkopolskie, w którym urodziłem się i wychowałem położone jest nad pięknymi jeziorami. Spędzałem nad nimi wiele czasu - opowiada pan Hieronim.

Hieronim Tomczak z córką Mirosławą na pływalni w Oświęcimiu (zdjęcie z połowy lutego 2024) Zbiory rodziny

W 1972 roku otwarta została w Oświęcimiu kryta pływalnia i od tamtej pory niezależnie od okoliczności i pogody codziennie przed pracą, ale także w niedziele i święta przychodził popływać. Pokonywał po kilkadziesiąt długości 50-metrowego basenu różnymi stylami - kraulem z klasycznym pływackim nawrotem, krytą żabką, czy na plecach.

Hieronim Tomczak na oświęcimskiej pływalni pokonuje ostatnio po 300 - 400 metrów Zbiory rodziny

Jeszcze kilka lat temu pływał po 45 minut bez odpoczynku. Teraz pokonuje po 300 - 400 metrów. Wielu widząc na basenie starszego pana w pływackich okularkach, nie może wyjść z podziwu, tym bardziej, gdy dowiaduje się, że to 100-latek.

Hieronima Tomczak z córką Mirosławą Bogusław Kwiecień

Córka Mirosława Tomczak-Kocurek przyznaje, że nie zawsze zgadza się na wypady pana Hieronima na basen. - Po prostu "urywa się z domu", idzie na autobus lub zamawia taksówkę i po fakcie widzę już tylko mokre rzeczy do wysuszenia - mówi. Czasami też sama mu towarzyszy.

Panu Hieronimowi dopisuje humor Urząd Miasta w Oświęcimiu

Każdy dzień, nawet w święta zaczyna od wypicia szklanki wody i 45-minutowych ćwiczeń. Robi przysiady, pompki. Jeszcze do 95 roku jeździł także na rowerze. Musiał go odłożyć po wypadku. - To nie było podczas samej jazdy, ale w sytuacji, gdy chował rower - zaznacza córka. - Wywrócił się tak nieszczęśliwie, że złamał kość szyjki udowej. Po operacji, gdy sam lekarz miał wątpliwości, czy będzie mógł samodzielnie się poruszać, zapytał go kiedy może znów iść popływać na basen - dodaje.

Pan Hieronim jest częstym bywalcem na oświęcimskiej pływalni Zbiory rodziny

Do 90. roku jeździł też samodzielnie samochodem, ale gdy sam uznał, że nie jest to bezpieczne, zrezygnował. Podobnie podchodzi do swojej aktywności. - Nie chodzi o to, aby na siłę forsować organizm, tylko w miarę możliwości systematycznie się ruszać - podkreśla Hieronim Tomczak.