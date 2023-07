Historia o długu, sprawiedliwości i honorze. Ruszyły zdjęcia do serialowej ekranizacji powieści Wojciecha Chmielarza - "Prosta sprawa"

Powieścią Wojciecha Chmielarza zainteresował się Cyprian T. Olencki. To reżyser dwóch oryginalnych filmów - "PolandJi" oraz "Furiozy". Drugi z nich okazał się frekwencyjnym hitem, co otworzyło jego twórcy drogę do hojnego mecenasa - polskiego oddziału stacji telewizyjnej Canal+. Efektem tego będzie serial "Prosta sprawa".

"Prosta sprawa" to historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa, szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.

- To przede wszystkim przejmująca historia, w której bohaterowie walczą o najwyższą stawkę – swoje życie. Stają przed ekstremalnymi wyborami, gdzie zaciera się granica między dobrem a złem. Mamy tu wyraziste, charyzmatyczne postaci, zagrane przez najlepszych polskich aktorów. A wszystko w anturażu gatunkowego serialu sensacyjnego, mnóstwo scen ucieczek, strzelanin i bójek. Fantastyczni polscy pirotechnicy i kaskaderzy są z nami na planie właściwie non stop. A całość dopełnia malownicza sceneria wciąż filmowo niewyeksploatowanych karkonoskich krajobrazów - mówi reżyser.

Mateusz Damięcki do niedawna był dyżurnym amantem polskiego kina. Schemat ten pozwolił mu dopiero przełamać Cyprian T. Olencki, angażując go do roli psychopatycznego kibola w "Furiozie". Teraz ścieżki reżysera i aktora ponownie się skrzyżowały.