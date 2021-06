Historyczne tramwaje paradują przez Kraków. Gratka dla pasjonatów!

Oprócz wagonu 4N w paradzie jadą pozostałe tramwaje typu N, które posiada krakowskie MPK. To m.in. wyjątkowe i nieprezentowane do tej pory pojazdy techniczne - szlifierka i wagon do odśnieżania. W pardzie uczestniczą też np. warszawski wagon K czy gdańska przyczepa KSW, a więc tramwaje, których rozwiązania i konstrukcje wykorzystano przy budowie tramwaju N.

Parada wyruszyła z nowohuckiej zajezdni ok. godz. 11. Trasa pojazdów biorących w niej udział przebiegała następująco: ul. Ujastek, al. Solidarności, pl. Centralny, al. Jana Pawła II, rondo Mogilskie, al. Powstania Warszawskiego, rondo Grzegórzeckie, ul. Grzegórzecka, Starowiślna, św. Gertrudy, ul. Stradomska, ul. Krakowska, ul. Kalwaryjska, rondo Matecznego, ul. Wadowicka i ul. J. Brożka do zajezdni tramwajowej Podgórze.

Po przyjeździe na teren zajezdni Podgórze na uczestników parady czekają kolejne atrakcje. Poza historycznymi tramwajami są tu prezentowane także zabytkowe autobusy, w tym m.in. najstarszy krakowski autobus - z 1929 roku. W programie znalazł się także pokaz szlifowania szyn, przejazdy zabytkowymi tramwajami wokół zajezdni czy przejazdy zabytkową taksówką FSO 125p lub zabytkowym radiowozem nadzoru ruchu MPK. Można też nabyć najnowszą książkę o historii krakowskiej komunikacji wydaną przez MPK - „Krakowska komunikacja wczoraj i dziś”. Zajezdnia tramwajowa Podgórze jest dostępna dla uczestników parady do godziny 14.