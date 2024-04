W Głębowicach samochód wylądował w rowie melioracyjnym. Kierowca był pijany

W rowie melioracyjnym, przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej ze Świerkową w Głębowicach, wylądował samochód marki Nissan.. Z relacji zgłaszających wynikało również, że siedzący za kierownicą mężczyzna jest pod mocnym wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze, po przybyciu na miejsce, przejęli nietrzeźwego kierowcę. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,9 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany.

- Następnie w określonych odstępach czasu kilkakrotnie przeprowadzono badanie jego stanu trzeźwości. Na tej podstawie biegli określą przybliżony czas spożycia przez niego alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy. W poczet przyszłej kary zabezpieczyli jego nissana o wartości około 52 tysięcy złotych – wyjawia Małgorzata Jurecka, oficer prasowy oświęcimskiej policji.

W Głębowicach, przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Świerkowej, samochód wpadł do rowu melioracyjnego. Jego kierowca był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. KPP Oświęcim

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto kierowca, którego badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu, musi liczyć się z utratą samochodu.