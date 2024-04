Wysyp remontów i zmian w ruchu w Krakowie. Wielicka, most Dębnicki, Kocmyrzowska i inne

W poniedziałek 22 kwietnia mają się zacząć prace i utrudnienia na Wielickiej w Krakowie. To odkładana w czasie inwestycja. Z kolei z Kocmyrzowskiej znikną tramwaje co powiązane jest z budową węzła na S7. Robotnicy pojawią się też na Widłakowej i Ślicznej. A w ciągu tygodnia kolejne nowe remonty. Przypomnijmy równocześnie, że trwa budowa linii tramwaju do Mistrzejowic i przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Wielicka

22 kwietnia rozpocznie się przebudowa fragmentu ulicy Wielickiej. Roboty będą prowadzone na odcinku od ul. Wlotowej do ul. Facimiech. Prace będą wiązać się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Prace obejmą m.in. przebudowę zatoki autobusowej, budowę nowego pasa ruchu, rozbudowę chodnika i ścieżki rowerowej, budowę kanału technologicznego, a także budowę kanalizacji deszczowej. Przekazanie placu budowy nastąpi w poniedziałek, 22 kwietnia. Podczas pierwszego etapu prac ul. Wielicka, na fragmencie od ul. Wlotowej do budynku nr 249 (początek pasa do prawoskrętu) zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu, pojawi się ograniczenie prędkości do 50 km/h, a przystanek „Wlotowa” 03 przeniesiony zostanie w tymczasową lokalizację tj. przed skrzyżowaniem ul. Wielickiej z Wlotową.

W piątek, 26 kwietnia, od godz. 21, inwestor przystąpi do wykonania przewiertu pod jezdnią. Konieczne będzie dodatkowe wygrodzenie obszaru robót (na wysokości ogródków działkowych PKP Prokocim) – każdy z trzech pasów zostanie zwężony, a w rejonie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Prace potrwają do niedzieli, 28 kwietnia, do godz. 5.

O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Prace realizowane będą przez dewelopera w ramach umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych. Roboty potrwają do końca wakacji.

Budowa S7: dwa tygodnie bez tramwajów na ul. Kocmyrzowskiej

Od 22 kwietnia do 5 maja będą trwały prace przy podłączaniu nowego układu torowego w rejonie węzła drogi S7 do istniejącego torowiska na ulicy Kocmyrzowskiej. W tym czasie ruch tramwajów na tej ulicy zostanie wstrzymany, a linie nr 1 i 5 zostaną skierowane do pętli przy rondzie Hipokratesa – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Zmiany w komunikacji tramwajowej: linia nr 1 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Cichy Kącik” – ... – rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego, al. Andersa, ul. Broniewskiego – „Rondo Hipokratesa”

linia nr 5 – będzie kursować po trasie objazdowej: „Krowodrza Górka” – ... – rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego, al. Andersa, ul. Broniewskiego – „Rondo Hipokratesa”.

Zastępcza komunikacja autobusowa: linia nr 701 – będzie kursować bez zmian na trasie „Czyżyny Dworzec” – „Wzgórza Krzesławickie”.

Zamknięcie ul. Widłakowej

Od poniedziałku, 22 kwietnia br. remontowany będzie fragment ulicy Widłakowej (dzielnica VIII – Dębniki). Pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Nakładka bitumiczna ułożona zostanie na odcinku między budynkami nr 13A – 30. Prace asfaltowe potrwają do piątku, 26 kwietnia br. i prowadzone będą w godz. 8.00 – 15.00. W tym czasie ulica będzie zamknięta dla ruchu (objazd ul. Falistą), autobusy będą kursować na trasie skróconej do przystanku „Widłakowa” – szczegóły na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. W sobotę, 27 kwietnia br. drogowcy realizować będą ostatnie prace wykończeniowe (utwardzenie pobocza, uprzątnięcie terenu po robotach) – możliwe lokalne zawężenia.

Będzie nowy asfalt na fragmencie ulicy Ślicznej

W poniedziałek, 22 kwietnia, na fragmencie ul. Ślicznej rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni po przejazdach samochodów ciężarowych. Wymiana asfaltu potrwa do soboty, 27 kwietnia.

22 kwietnia o godz. 7.00 wyłączony z ruchu zostanie fragment ulicy – od ul. Kantora do wjazdu prowadzącego do budynków nr 34A–B (dopuszczony ruch pojazdów budowy). Dodatkowo na odcinku planowanych prac wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się.

Prace potrwają do soboty, 27 kwietnia – przywrócenie przejazdu nastąpi ok. godz. 17.00. Objazd wyznaczono ulicami: Śliczną, Ostatnią i Kantora.

Prace na ul. Banacha, tak pojadą autobusy linii nr 193

Od 22 do 28 kwietnia prowadzone będą prace budowlane przy ulicy Stefana Banacha na Górce Narodowej. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch pojazdów, a autobusy linii nr 193 będą kursować w obu kierunkach z pominięciem przystanku „Papierni Prądnickich”. Rozkłady jazdy nie zostaną zmienione. Od 22 do 28 kwietnia ulica Banacha będzie wyłączona z ruchu bezpośrednio przed torowiskiem tramwajowym po stronie wschodniej. Ruch samochodowy poprowadzony będzie trasą objazdową: ul. Papierni Prądnickich, al. 29 Listopada i ul. Banacha. Zmiana nie wpłynie na ruch tramwajów.

Ruch pieszych zostanie utrzymany – po południowej lub po północnej stronie zamkniętego odcinka, w zależności od stanu prac. Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Banacha spowoduje też zmiany w kursowaniu komunikacji autobusowej. W tym czasie autobusy linii nr 193 będą kursować w obu kierunkach z pominięciem przystanku „Papierni Prądnickich”. Rozkłady jazdy nie zostaną zmienione. Zmiana organizacji ruchu ma związek z pracami poprawkowymi na trasie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Roboty wykończeniowe na moście Dębnickim

W środę, 24 kwietnia br. przystąpimy do robót wykończeniowych na chodnikach na moście Dębickim, pojawią się zmiany w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów. Realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych. Remont mostu Dębnickiego zakończył się pod koniec listopada 2023 r. Ze względu na panujące wówczas niesprzyjające warunki atmosferyczne, na chodnikach ułożona została jedynie tymczasowa warstwa z żywicy, która miała zabezpieczyć tę część mostu przed ewentualnymi uszkodzeniami. Teraz przystępujemy do prac związanych z ułożeniem docelowej na nich nawierzchni.

Roboty realizowane będą w dwóch etapach: – w pierwszym – od środy, 24 kwietnia br. wykonawca przystąpi do prac na chodniku od strony Wawelu – od ok. godz. 07.00, piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z tej części mostu, potrwają one do wtorku, 30 kwietnia, – w drugim – po weekendzie majowym – od poniedziałku, 6 maja br prace od strony Salwatora, również zamknięcie, potrwają one do soboty, 11 maja. Warunkiem wykonania robót w podanych terminach, jest brak opadów atmosferycznych.

Powstanie chodnik na ul. Bogucianka

W przyszłym tygodniu ruszą prace na fragmencie ul. Bogucianka (Dzielnica VIII – Dębniki) – budowa chodnika. Od czwartku, 25 kwietnia br. zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Robotami objęty zostanie odcinek o długości ok. 420 m, począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego.

W ramach zadania m.in.: powstaną chodniki dla pieszych, przebudowane zostaną zjazdy oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu, powstanie system kanalizacji deszczowej, pojawi się nowe oświetlenie. Roboty rozpoczną się od prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu w rejonie tarczy skrzyżowania ul. Bogucianka, Bolesława Śmiałego i Benedyktyńskiej. W czwartek, 25 kwietnia br. od ok. godz. 06.00 wprowadzony zostanie tu ruch wahadłowy. Do dyspozycji kierowców pozostanie pas szerokości ok. 3 m. Ruch kierowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz ręcznie przez uprawnionych pracowników. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Istniejące przejście dla pieszych oraz przystanki autobusowe Tyniec przeniesione zostaną w tymczasową lokalizację – w rejon budynku nr 19. Informacje o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Droga będzie zamykana naprzemiennie, raz wschodnia, raz zachodnia jezdnia – w pierwszej kolejności wyłączona z ruchu zostanie część wschodnia (kierunek Kraków). Prace w tym zakresie potrwają ok. miesiąca. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac instalacyjnych oraz drogowych – począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Planowane jest wówczas zajęcie (na ok. 4 miesiące) całej szerokości jezdni oraz chodnika (dopuszczony ruch pojazdów budowy oraz możliwy dojazd do posesji na zamkniętym odcinku drogi). Wyznaczone zostaną objazdy, dla ruchu kołowego: Bolesława Śmiałego, autostradą A-4, Skotnicką, obwodnicą – DK 44 oraz Tyniecką. Dla rowerzystów ul.: Zakleśnie, Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego.

Roboty te potrwają około miesiąca. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac instalacyjnych oraz drogowych – począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Planowane jest wówczas zajęcie na ok. cztery miesiące całej szerokości jezdni oraz chodnika. Przejazd będzie możliwy dla pojazdów budowy oraz okolicznych mieszkańców Wyznaczone zostaną objazdy – dla samochodów: ul. Bolesława Śmiałego, autostradą A4, ul. Skotnicką, obwodnicą DK 44 oraz ul. Tyniecką; a dla rowerzystów: ul.: Zakleśnie, Obrony Tyńca i Bolesława Śmiałego. Całość prac potrwa do końca grudnia, a ich koszt to ok. 5,3 mln zł.

