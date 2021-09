Hokej. Derby Małopolski dla Podhala Nowy Targ. W Oświęcimiu zawód, Re-Plast Unia zalicza wpadkę za wpadką [ZDJĘCIA]

W czasach dominacji oświęcimian na krajowych taflach, twórca ich sukcesów Andrej Sidorenko powtarzał, że Unia każdego bramkarza potrafi wykreować na bohatera. Tym razem jednak te słowa nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Miejscowi, jak na premierę i pełne trybuny, zagrali ostrożnie, żeby nie powiedzieć bojaźliwie. Zatem niespełna 19-letni Oska Polak bronił poprawnie, ale nie miał okazji, o których mówi się, że podtrzymały zespół.

Tymczasem zdeterminowani górale, po dwóch porażkach, w tercji otwarcia wykorzystali to, co mieli. Pierwszy raz Marcin Kolusz bezkarnie przejął pół tafli. Był faulowany, ale w momencie sygnalizacji przez sędziego kary na miejscowych, trafił do siatki. Później Fabian Kapica uderzył z linii niebieskiej, a że Clarke Saunders był zasłonięty, krążek wpadł do siatki, wywołując jęk zawodu na trybunach.

Po zmianie stron w ekipie miejscowych wciąż nie było widać zawodnika, potrafiącego poderwać kolegów do gry. Tymczasem Ty Wishart zagrał na kij Fabiana Kapicy i Saunders po raz trzeci wyjął krążek z siatki.