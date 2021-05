Każde koło gospodyń wiejskich może zgłosić do konkursu przygotowywaną przez siebie tradycyjną potrawę regionalną, z zastrzeżeniem, że nie może to być deser. Przygotowanie i prezentację dania trzeba nagrać, a następnie wysłać film do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Do wygrania nawet 5 tys. zł.