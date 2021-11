Horoskop na grudzień. Przepowiednie wróżki Bellatrix na GRUDZIEŃ 2021. Wielki horoskop miesięczny dla wszystkich znaków zodiaku 24.11.21

Wielki horoskop na grudzień 2021. Będzie intensywnie!

Grudzień będzie intensywny: raz, że święta, dwa, że po kilkunastu miesiącach z pandemią będziemy bardziej złaknieni przedświątecznych spotkań z przyjaciółmi. Ci bardziej rozrzutni mogą doznać szoku, sprawdzając bilans wydatków pod koniec miesiąca. Ale to nie koniec świata, a naturalna sprawa, że chcemy obdarować bliskich. By przeżyć grudzień w zdrowiu i spokoju wróżka Bellatrix zaleca wszystkim, by spoglądnąć na wiele spraw z dystansu i dać wytchnąć nerwom.