Hutnik Kraków. Nowa sekcja w klubie - gimnastyki artystycznej. Udany pomysł Marii Urynowicz. Zapisy dla dziewczynek [ZDJĘCIA]

- Zaciekawiło mnie to, że w Hutniku nie ma miejsca dla małych dziewczynek. Trenują w nim tylko panowie. Zadzwoniłam do klubu, powiedziałam o swoim pomyśle najpierw pani w sekretariacie, a potem – już podczas spotkania - prezesowi Arturowi Trębaczowi, któremu bardzo spodobał się mój pomysł – mówi trenerka Urynowicz.

Zajęcia odbywać się będą w głównej sali Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy i sali motorycznej (posiadającą ścianę z lustrami). Rozpoczną się one 1 czerwca 2021 roku – w dwóch grupach. Jedna grupa będzie trenować w poniedziałki w godz. 16-17.30 i środy w godz. 17.30.19, a w druga we wtorki i czwartki w godz. 17.45-19.15. W planach jest stworzenie W planach jest stworzenie dodatkowo grupy wyczynowej, która np. będzie reprezentować barwy Hutnika na zawodach.

Maria Urynowicz – która poza gimnastyką artystyczną uwielbia Japonię (marzy o wyjeździe do niej, uczy się samodzielnie języka) – jest pełna zapału, by nowa sekcja jak najszybciej i najefektowniej zaistniała w Hutniku. Agitację do niej będzie prowadzona poprzez social media (m.in. Facebook i Instagram), wizyty w przedszkolach i szkołach podstawowych, urządzanie pokazów. Bezpośredni kontakt do trenerki – tel. 506-339-989.