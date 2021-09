Hutnik - Neptun Końskie. 2009 rok. Hutnik jeszcze SSA, rok Neptuna w III lidze [ZDJĘCIA] boch

Hutnik Kraków - Neptun Końskie. Ten mecz odbył się 21 marca 2009 roku na stadionie w Nowej Hucie, w III lidze, która w takim formacie już nie istnieje - była to grupa małopolsko-świętokrzyska. Nad stadionowym zegarem górował wówczas napis "Hutnik SSA", a były to już czasy, w których sportowa spółka akcyjna ledwie zipała. Wspominkowy charakter zdjęcia z tego spotkania mają też dla Neptuna, bo do III ligi klub z Końskich wpadł tylko na tamten rok, a gdy z niej spadł - już do niej nie wrócił. >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.