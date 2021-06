Hyde park w sprawie Polski na krakowskim Rynku. Inicjatywa w ramach Strajku Kobiet (Red)

"5 minut dla Polski" - pod takim hasłem w niedzielę (13.06) na Rynku Głównym w Krakowie urządzony został hyde park. "My zwykli obywatele działający w ramach Strajku Kobiet mamy dość! Nasz kraj kroku po kroku zmierza ku dyktaturze. Nie będziemy na ten temat milczeć! Ciebie również zapraszamy do zabrania głosu na hyde parku" - tak do udziału w tym wydarzeniu zachęcali w mediach społecznościowych organizatorzy: kolektyw ISKRA oddolne wsparcie Strajku Kobiet i Ewa Maciejczyk.