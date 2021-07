Idealne ogórki – jak zrobić domowe ogórki małosolne i konserwowe? Jak pasteryzować ogórki [PORADNIK, PRZEPISY]

Dlaczego warto robić domowe przetwory? Nie tylko dla ich doskonałego smaku. Są nie tylko lepsze, ale i tańsze niż te gotowe – za niewielki słoiczek dobrej jakości dżemu czy korniszonów trzeba zapłacić nawet kilkanaście złotych, a za tę kwotę w szczycie sezonu można kupić 2–3 kg owoców i nawet 5 kg ogórków i zapełnić nimi przynajmniej kilka słoików.

Przetwory na zimę – zacznijmy od zakrętek

O ile same słoiki mają niemal nieograniczony okres przydatności do używania, zakrętki najlepiej co roku kupować nowe. Im więcej mają zaczepów (wypustki pod spodem, blokujące pokrywkę i gwint słoika), tym szczelniej zamykają zawartość, chroniąc ją przed dostępem powietrza i zepsuciem.