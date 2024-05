Iga Świątek - mecze French Open. Gdzie i kiedy oglądać Roland Garros? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Paryż 2024

Iga Świątek we French Open 2024. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

French Open potrwa od 26 maja do 9 czerwca, finał kobiet odbędzie się w sobotę 8 czerwca. Liderka światowego rankingu tenisistek drugi rok z rzędu będzie bronić w Paryżu tytułu. Na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek triumfowała już trzykrotnie, a w tym roku będzie miała do tego dwie okazje, gdyż dwa miesiące po turnieju Wielkiego Szlema we francuskiej stolicy odbędą się igrzyska olimpijskie.