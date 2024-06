Niezwykłe odkrycia botaników z Babiogórskiego Parku Narodowego Anna Piątkowska

To prawdziwy botaniczny news - mówią botanicy z Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie opisano właśnie dwa nowe gatunki roślin. W ostatnim czasie babiogórscy ornitolodzy zauważyli także gatunek ptaka, który bardzo rzadko zalatuje do Polski. To jego piąte stwierdzenie w naszym kraju - jak informują. Jak widać, "królowa Beskidów" roztacza czarowną aurę, która przyciąga tu nie tylko wędrowników.