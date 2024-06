Tragiczny wypadek koło Starego Sącza. Zginął mężczyzna przygnieciony przez traktor Joanna Mrozek

Tragiczny wypadek w Skrudzinie koło Starego Sącza. W sobotę 15 czerwca ok. godz. 16 wszystkie służby zostały wezwane do zdarzenia podczas prac polowych. Mężczyzna został przygnieciony przez traktor. Niestety, mimo wysiłków nie udało się uratować jego życia. Na miejscu działania prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają, jak doszło do tragedii.