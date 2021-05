IMGW ostrzega przed burzami w Małopolsce. Mogą być gwałtowne, będzie mocno wiać [ALERT]

Dziś w Małopolsce mogą wystąpić gwałtowne burze - ostrzega Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami zostało wydane dla całego obszaru Małopolski.

Uwaga na burze w Małopolsce Ostrzeżenie IMGW zostało wydane dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego. Obowiązywać będzie od godziny do 13 do 20. W jego trakcie mogą występować duże opady, może mocno wiać. Miejscami może również spaść grad. Poniżej pełna treść komunikatu IMGW. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Alert burzowy - szczegóły prognozy IMGW ANALIZA WARUNKÓW BURZOWYCH DLA POLSKI

Ważność: od godz. 08:00 dnia 07.05.2021 do godz. 20:00 dnia 07.05.2021

Burze będą występować głównie na południowym wschodzie, gdzie ich przebieg będzie najgwałtowniejszy - z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, a lokalnie nawet 90 km/h oraz opadami niewielkiego gradu. Rozwój burz będzie możliwy również na zachodzie kraju. Jednak tutaj burze będą słabsze - z opadami deszczu do 15 mm i porywami wiatru do 70 km/h.

Dzisiaj Polska będzie znajdować się pod wpływem niżu, którego ośrodek będzie przemieszczał się znad Dolnego Śląska nad Białoruś. Z niżem związany będzie układ frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie, jedynie południowo-wschodnia Polska znajduje się w cieplejszej i bardziej wilgotnej masie powietrza.

Najlepsze warunki do rozwoju burz będą występować w ciepłym wycinku niżu, obejmującym południowo-wschodnią Polskę. Powietrze napływające nad ten obszar kraju będzie umiarkowanie niestabilne (LI do -5°C). W wyniku dziennego nagrzewania ilość energii chwiejności wzrośnie jedynie do 800 J/kg, jednak dość stromy gradient pionowy powietrza pomiędzy poziomami 850 hPa a 500 hPa wynoszący 0,7°C/100 m będzie wspomagać ruchy pionowe. Na południu kraju przez cały dzień będą występować wysokie wartości ścinania wiatru, co w połączeniu z dość dobrymi warunkami wilgotnościowo-wypornościowymi na południowym wschodzie może powodować rozwój groźniejszych, zorganizowanych struktur burzowych (burze wielokomórkowe). Głównym zagrożeniem podczas burz będą porywy wiatru, występujące również bez burz. Mogą one dochodzić do 80 km/h, a lokalnie nie można wykluczyć nawet 90 km/h. Całkowita zawartość wody w słupie powietrza osiągająca około 16 mm oraz dość szybkie przemieszczanie się komórek burzowych nie będzie sprzyjać znacznym kumulacjom opadów. Nie powinny one przekraczać 25 mm. Lokalnie możliwy jest również opad gradu do 2 cm średnicy.

Nieco mniejsza szansa na rozwój burz występować będzie w drugiej połowie dnia na zachodzie Polski. Napływające w tylnej części niżu powietrze będzie dość chwiejne (LI do -4°C) oraz posiadające pewne zasoby energii chwiejności (CAPE 400 J/kg). Może to być wystarczające do utworzenia się burz, jednak zjawiska im towarzyszące nie powinny być intensywne. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 70 km/h, a opady deszczu 15 mm. Na południowym zachodzie silniejsze porywy wiatru, nawet przekraczające 70 km/h, możliwe są również bez burz, a związane będą ze zwiększonym gradientem barycznym.

