IMGW wydał ostrzeżenie dla Małopolski. Uwaga na gwałtowne burze i grad! [OSTRZEŻENIE IMGW]

IMGW wydał ostrzeżenie: możliwe gwałtowne burze

Wedle prognoz nad Małopolską przechodzić będą burze z opadami deszczu od 30 do 50 mm, a lokalnie do 60 mm.

W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać 100 km/h.

Miejscami wystąpi grad. Możliwe są lokalne podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc. Ze względu na dynamiczne warunki ostrzeżenie może być aktualizowane.

Przypominamy także, że do czwartku obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne w związku z wysokimi temperaturami. Dziś temperatura maksymalna może wynieść od 32 do 35 st. C.

