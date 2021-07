Tatry. Uwaga na burze. Wyjątkowo niekorzystne prognozy na najbliższe dni. Będzie grzmiało

Sytuacja pogodowa na Podhalu może być trudna. IMGW już wydał ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z gradem w środę i w czwartek. Prognozy pogody mówią także o tym, że burze mogą się pojawiać w górach aż do poniedziałku. To oznacza, że turyści planujący wypoczynek w Tatrach muszą bardzo uważać.

- W momencie, gdy jest tak duży ruch i prognozowane są gwałtowne burze, kluczowe jest sprawdzanie prognozy i reagowanie na to co dzieje się wokół nas - mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. - Jeżeli słyszymy, że mogą pojawić się burze, musimy zakładać, że mogą one nas złapać w górach, a nie optymistycznie wmawiać sobie "a może się uda".

To, że burze w górach mogą być śmiertelnie niebezpieczne, pokazuje wielka tragedia sprzed dwóch lat, gdy 22 sierpnia 2019 roku potężna burza zabiła na Giewoncie cztery osoby (w całych Tatrach w sumie pięć), a rannych do szpitala trafiło ponad 150 osób.