InPost rozpoczyna współpracę z Krakowem. Miasto ma być "zielone". Będą nowe paczkomaty

- Dziękuję miastu Kraków. InPost tutaj powstał, nadal ma tu siedzibę rejestrową i płaci tu podatki. Tym bardziej jest mi miło móc wspierać miasto naszymi inicjatywami. Kraków jest jednym z pierwszych miast przystępujących do inicjatyw w ramach "Green City". Liczymy, że liczba spraw urzędowych załatwiana w paczkomatach będzie rosła z każdym miesiącem. W ramach programu "Green City" zaprosiliśmy do współpracy 40 miast. Kraków jest drugim po Łodzi dużym miastem, który przystępuje do niego. Zaczynamy szczegółowa prace, gdzie InPost jako lider branży logistycznej może wspierać miasto w transformacji zielono-ekologicznej - dodawał Rafał Brzoska.

- Zespół projektowy wyznaczy możliwe lokalizacje, w których możemy postawić zarówno dodatkowe urzędomaty, jak i paczkomaty. Dla mnie idealną usługą byłby moment, gdy w dowolnym paczkomacie będę mógł nadać wniosek i dokumenty w wersji papierowej i odebrać je również w dowolnym paczkomacie. To ścieżka, do której będziemy dążyć - mowi Rafał Brzoska, prezes InPostu.

Czy w Krakowie pojawią się też punkty ładowania aut elektrycznych tak jak w Łodzi? - Wszędzie tam, gdzie przyłącze elektryczne na to pozwoli, a włodarze miasta będą tego chcieli, to tam takie ładowarki się pojawią. Jako jedyna firma na świecie mamy zarejestrowany patent łączący ładowarkę aut elektrycznych z paczkomatami - odpowiedział na nasze pytanie prezes Brzoska.

- Cel jest wspólny, aby znacząco obniżyć emisję CO2 do atmosfery. Ruch samochodów dostawczych w tej materii nie pomaga, stąd stawiamy na paczkomaty, bo one redukują emisję aż o 75 proc. w miastach, a w połączeniu z flotą elektryczną to redukcja ponad 90 proc. - mówił prezes InPost.

Co to oznacza dla Krakowa? M.in. nowa zielona flota samochodów InPostu, rozwijanie sieci paczkomatów, w zgodzie z zabudową lokalną i w zgodzie z wymaganiami konserwatora zabytków. Do tego czujniki jakości powietrza na paczkomatach.

InPost liczby, że w ramach współpracy z Krakowem w mieście pojawi się kilkadziesiąt nowych paczkomatów, w tym urzędomatów. Ogólnie InPost posiada pod Wawelem ponad 200 paczkomatów.

Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75 proc. w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta.

Tylko w 2020 roku dostawy do paczkomatów InPost ograniczyły emisję CO2 o ponad 180 tys. ton. Dalszy rozwój i optymalizacja sieci paczkomatów InPost przyczyni się to do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu.