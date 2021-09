Inspektorzy TOZ w Krynicy-Zdrój uratowali już wiele zwierząt od śmierci i cierpienia. Te historie łapią za serce, ale też pouczają

Na łamach "Gazety Krakowskiej" wielokrotnie opisywaliśmy historię zwierząt, które od śmierci uratowali inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Krynicy-Zdrój. Ich praca w tym zakresie jest nieoceniona. Ludzie, którzy działają w tej organizacji mają normalną pracę, rodziny i własne życie jednak jeśli zajdzie taka potrzeba to praktycznie natychmiast ruszają z pomocą. Zawsze reagują na zgłoszenia nawet te anonimowe. Za każdym razem, kiedy opisujemy okrutne formy znęcania się, inspektorzy apelują do wszystkich, żeby reagować. Sylwia Śliwa, inspektorka TOZ w Krynicy-Zdrój podczas jednej z rozmów powiedziała nam, że boi się że nie zdąży, bo ktoś nie zareaguje w porę. Czasem bestialstwo w stosunku do zwierząt trwa latami, pod okiem sąsiadów. Tak było w przypadku psów w Korzennej. Te historie pokazują, że czasem wystarczy impuls żeby zareagować i zgłaszać takie sprawy odpowiednim instytucjom.