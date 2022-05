Intercyza – czy tak uchronię małżonka przed długami? Na pytanie odpowiada radca prawny Wojciech Stypułkowski

Co wchodzi w skład majątku?

Przez składniki majątku należy w praktyce rozumieć wszystkie nabyte rzeczy majątkowe, takie jak nieruchomość, samochód, telewizor, pralkę itp., jak również pobrane wynagrodzenie za pracę.

- W sytuacji, gdy małżonkowie nie podpisali żadnej umowy majątkowej przed zawarciem związku małżeńskiego, z mocy prawa powstaje między nimi ustawowa wspólność majątkowa, co oznacza, że od chwili zawarcia związku małżeńskiego prawie wszystko to, co zgromadzą, zarobią, wykonają, staje się ich wspólną własnością - zaznacza Wojciech Stypułkowski, radca pracy z kancelarii Lex Projects.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej już po zawarciu związku małżeńskiego, każdy z małżonków będzie posiadał udział w składnikach majątku, które wcześniej były objęte wspólnością. Udział ten wchodzi do osobistego majątku każdego z małżonków. Teraz każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem, a wszystko co nabędzie w przyszłości, również wynagrodzenie, dochody ze swojej działalności gospodarczej, należeć będą tylko do jego indywidualnego majątku.