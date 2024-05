Odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków. Kiedy odpowiada za długi, czy sam może kupić dom?

Majątek wspólny małżonków. Co z długami i wydatkami?

Małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Jednocześnie co do zasady każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, przy czym małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.