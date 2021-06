IV liga. Kto spadł? Relacje z meczów ostatniej kolejki (19 czerwca) boch

IV liga małopolska, grupa zachodnia (Kraków - Oświęcim). W sobotę 19 czerwca rozegrano mecze ostatniej kolejki sezonu 2020/2021. Pierwsze miejsce już wcześniej zapewnili sobie Wiślanie Jaśkowice, dopiero teraz jednak poznali rywala, z którym zmierzą się w barażu o awans do III ligi. Do końca sezonu w IV lidze krystalizowała się natomiast strefa spadkowa. Do klasy okręgowej spadnie pięć ostatnich drużyn, los szóstej jest teraz w rękach Wiślan. RELACJE Z MECZÓW OSTATNIEJ KOLEJKI ORAZ KOŃCOWE ROZSTRZYGNIĘCIA >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.