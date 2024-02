IV liga piłkarska. Niwa Nowa Wieś wiosną nic nie „musi”, a to może być jej atut. Bez presji gra się lepiej

- Powiem, tak, że my wiosną niczego nie „musimy” – prezes Naglik jasno stawia sprawę. - Nie znaczy to, że poddaliśmy się w walce o utrzymanie. Przeciwnie. Wydaje mi się jednak, że właśnie gra na psychicznym luzie będzie dodatkowym atutem naszej drużny. A serca naszych chłopców są gorące do walki. Na pierwszy rzut oka, strata wydaje się duża, ale - jeśli uda nam się złapać jakąś zwycięską serię - to szybko możemy odbić się w górę tabeli.