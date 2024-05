IV LIGA PIŁKARSKA. Nowa nadzieja w Unii Oświęcim na utrzymanie. Dla młodzieży to taka piłkarska matura

Do zmiany szkoleniowca doszło po wyjazdowej porażce z Glinikiem Gorlice (0:4), poniesionej w pierwszy weekend maja. Dla działaczy był to ostatni moment, by dać drużynie impuls na finiszu sezonu i jednocześnie podjęcia próby wyrwania się ze strefy spadkowej.

Po porażce w Gorlicach oświęcimianie otrzymali punkty walkowerem za wycofane z ligi Wierchy Rabka Zdrój, więc mecz w Kalwarii urastał do czwartoligowego „być albo nie być”. Porażka oznaczała powiększenie do 12 punktów straty do bezpiecznej strefy, co w praktyce oznaczało koniec marzeń o utrzymaniu, a wygrana pozwoliła zbliżyć się do bezpiecznej strefy na sześć punktów, na sześć spotkań przed końcem sezonu, bo oświęcimian czeka jeszcze pauza wynikająca z nieparzystej liczby drużyn.

- Wygraliśmy w Kalwarii mecz „o życie”, ale każde następne spotkanie będzie dla nas podobnego gatunku – tłumaczy Jakub Snadny, kapitan oświęcimian. - Sami zgotowaliśmy sobie taki los, więc musimy się teraz zmierzyć z trudną rzeczywistością.

Marcin Kateusz (z lewej) w ciągu kilku miesięcy stał się wiodącą postacią oświęcimian Jerzy Zaborski

Przed wyprawą do Kalwarii, oświęcimianie ponieśli pięć porażek z rzędu, a przed nimi zdobyli tylko pięć punktów na boisku. Nic dziwnego, że osiedli w strefie spadkowej. Po jesieni, mając w dorobku 17 punktów, wydawało się, że przy nieco lepszej drugiej rundzie, będzie można spokojnie powalczyć o czwartoligowy byt.