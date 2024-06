IV LIGA PIŁKARSKA. Orzeł Ryczów kontra BKS Bochnia, czyli tuzin goli i pięć czerwonych kartek. ZDJĘCIA

Mecz toczył się z trudnych warunkach. W wielu miejscach na boisku stała woda, utrudniająca grę piłką. Od czego były jednak stałe fragmenty gry. Po rzucie rożnym, wykonanym przez Patryka Kurę, głową do siatki trafił Kamil Konieczny.

Później, z prawej strony w pole karne wpadł Michał Szewczyk. Po jego strzale piłka przełamała ręce Kamila Baki i wpadła do siatki w dalszym rogu.

Goście nie zniechęcili się takim rozwojem wypadków; Aleksander Andruszko zachował zimną krew w pojedynku z Mateuszem Zającem. Zdołał go ograć, by trafić do pustej bramki.

Jerzy Zaborski

Po przerwie w Ryczowie było cios za cios

Po zmianie stron kibice byli świadkami festiwali goli. Rozpoczął Bartosz Kiełbus, wykorzystując karnego, którego podyktowanie goście kwestionowali.