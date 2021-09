IV liga piłkarska. Unia Oświęcim boleśnie "podrapana" przez Orła Ryczów zaczęła odliczać pasmo porażek [ZDJĘCIA]

Oświęcimianie nie mieli przed przerwą zbyt wiele do powiedzenia. Ich aktywa to jedno bardzo dobre podanie z prawej strony Patryka Lichoty i zbyt lekki strzał Arkadiusza Czapli z bliska i skuteczna interwencja Konrada Kawalera. To było jeszcze przy bezbramkowym wyniku.

Ryczowianie już w 5 minucie wysłali ostrzeżenie miejscowym. Po błędzie Bartosza Ryszki (zbyt lekko zagrał piłkę do bramkarza), szansę otwarcia wyniku miał Damian Zięba. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Kilka minut później, po wyrzucie z autu, piłki nie opanował Ryszka, z lewej strony dograł Marek Mizia, a będący przed polem bramkowym Damian Zięba uderzył w dalszy róg.

Zresztą tego dnia Marek Mizia idealnie rozdzielał piłki, asystując przy golach przed przerwą. Po rzucie rożnym i strzale w poprzeczkę Arkadiusza Garzeła, piłka trafiła do Mizi, którego zagranie na gola zamienił Mateusz Lampart. Minutę później Bartosz Kiełbus trafił w słupek, więc oświęcimianie liczyli, że „dowiozą” dwubramkową stratę do przerwy, a kontaktowy gol pozwoli im wrócić do gry.