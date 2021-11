Izdebnik. Samotne lekcje w remizie. Zawiadomienie do prokuratury na dyrektor szkoły. Dyskryminują niepełnosprawnego ucznia? Bogumił Storch

Matka 14-letniego Łukasza złożyła w Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez dyrekcję szkoły podstawowej w Izdebniku (pow. wadowicki). Twierdzi, że jej niepełnosprawny syn jest celowo izolowany od innych dzieci, mimo iż lekarze twierdzą, że dla jego leczenia niezbędny jest kontakt z rówieśnikami. - Kazano nam wozić dziecko na indywidualne lekcje do remizy, tak by nie wchodziło do szkoły. Uważam, że to przejaw dyskryminacji - tłumaczy zrozpaczona matka.