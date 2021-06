Jadowniki. Łucja urodzi się w sierpniu, ale już przeszła operację serduszka. Kolejna przed nią

- Diagnoza - krytyczna wada serca - stenoza aorty z restrykcyjnym otworem owalnym odwróciła nasze życie do góry nogami. Jeszcze tego samego dnia lekarz skierował małżeństwo z Jadownik do do wybitnych specjalistów. Rodzice Łucji pojechali na konsultację do prof. Zbigniewa Kordona i prof.of. Marcina Wiechecia z Krakowa. Dowiedzieli się wtedy, że jedyną szansę przy tej wadzie serca Łucji mają w dwóch ośrodkach: w Europie w austriackim Linzu oraz w Bostonie w USA.

Z oczywistych względów wybrali Austrię. Natychmiast rozpoczęli również starania o zebranie potrzebnych pieniędzy. Potrzebna kwota, prawie 600 tys. zł, przekracza możliwości finansowe rodziny. Dlatego uruchomiono zbiórkę internetową. Do piątku 18.06.2021 dzięki wpłatom ponad 2500 osób udało się zebrać ponad 172 tys. zł. To ok. 31 procent potrzebnej sumy.

Link do zbiórki internetowej - TUTAJ