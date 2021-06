"Jak dobrze być singlem". Czyli Catherine Gray i jej bestsellerowe wskazówki dla wszystkich singli. Oto, jak poczuć się dobrze z samym sobą!

Żyjemy w świecie, który gloryfikuje związki. Powszechnie panuje przekonanie, że tylko będąc "drugą połówką" możemy czuć się naprawdę szczęśliwi i spełnieni. Ale czy na pewno tak jest? Co takiego szczególnego daje związek, czego nie potrafimy dać sobie sami? Catherine Gray, autorka bestsellerowej książki "Jak dobrze być trzeźwym", w swoim kolejnym poradniku "Jak dobrze być singlem" wyjaśnia, że do szczęścia wcale nie jest potrzebna "druga połówka". W ogóle twierdzenie o "drugiej połówce" jest bezsensownym mitem. A dlaczego? Poniżej kilka dowodów, dla których warto przeczytać tę książkę.

"Jak dobrze być singlem", czyli walka ze stereotypami Punktem wyjścia refleksji Catherine Gray są stereotypy i fałszywe przekonania dotyczące małżeństwa i samotnego życia. To, w jaki sposób patrzy się na "stare panny", rozwodników albo osoby, które po prostu chcą być same. Autorka próbuje stawić czoła wszystkim mitom i obalić je. Dlatego też jej książka obfituje w różnorakie dane statystyczne i przykłady, które pokazują, że bycie singlem to właściwie we współczesnym świecie norma. Choć wciąż owiane jest tajemniczą aurą niezrozumienia. Autentyczność i realizm Cała książka oparta jest na osobistych doświadczeniach autorki. Zabawne anegdoty z jej miłosnego życia przeplatają się nierzadko z dramatycznymi historiami, które, jak wskazuje Gray, były bolesne, ale nauczyły ją wielu ważnych rzeczy. Dzięki którym teraz na mnóstwo spraw potrafi spojrzeć krytycznym i obiektywnym okiem. Wpisy z pamiętnika autorki dodają książce autentyczności i realizmu, opisując przeżycia, które mogą nam się wydać naprawdę znajome. A wszystko to okraszone nutką ironii, sarkazmu, ale też pozytywnego podejścia autorki, która stosuje w poradniku iście mistrzowskie porównania. Pomyślelibyście na przykład, żeby nasze życie i relacje z ludźmi porównać do 36-pokojowego domu? Albo początek małżeństwa do wizyty u stomatologa? A wszystko to jest naprawdę adekwatne!

Życie w Wyczekiwalni Książka Catherine Gray poszerza horyzonty i otwiera oczy na kwestie, o których często nawet nie pomyślelibyśmy, aby... pomyśleć. Choć autorka próbuje przekonać nas do tego, że bycie singlem jest jak najbardziej normalne, to między słowami próbuje nam zakomunikować, że warto czasem wyjść poza schematy, nie dać się omamić stereotypom i najzwyczajniej w świecie cieszyć się tym, co jest teraz. Uporczywe poszukiwanie partnera, obsesyjne rozglądanie się za pojawieniem się "Tego Jedynego/Tej Jedynej" aktorka nazywa Wyczekiwalnią. A wiadomo, że nikt nie lubi czekać, po co więc zawracać sobie tym głowę?

Catherine Gray jest w tym wszystkim obiektywna - nie gloryfikuje bycia singlem, ale też całkowicie nie odrzuca bycia w związku. To my decydujemy, co jest dla nas najlepsze. Dla kogo jest ta książka?

Ta książka może stanowić świetną lekturę dla wszystkich: dla tych, którzy chcą być singlami, dla tych, którzy boją się, że nigdy nikogo sobie nie znajdą i dla tych ze złamanym sercem. Nie wszystkie porady Gray będą przemawiać do każdego, ale prawdopodobnie każdy Czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie. Jej lekturę polecamy na ciepłe wieczory na balkonie albo przed snem - wspaniale relaksuje, odpręża i przy okazji rozbawia! O autorce: Catherine Gray jest wielokrotnie nagradzaną pisarką i redaktorką. Pisała m.in. dla "Guardiana", "Stylist", "The Telegraph". Wielką popularność zdobył jej pierwszy poradnik "Jak dobrze być trzeźwym". Uwielbia robić zdjęcia, ćwiczyć jogę i wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy. Dane wydawnicze: Tytuł: "Jak dobrze być singlem" ("The Unexpected Joy of Being Single")

Autor: Catherine Gray

Wydawnictwo: Prószyński - S-ka

Liczba stron: 476

Data wydania: 9.03.2021

Cena detaliczna: 43,00 zł

