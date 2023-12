Stop wulgarnemu podrywowi! Krakowska wokalistka WRONA zapowiada swój nowy album kolejnym singlem - "Boys Will Be Boys"

Po udanym debiucie i albumie "Sen o smaku lukrecji", krakowska piosenkarka WRONA rusza w dalszą międzygatunkową podróż. Teraz młoda artystka odkrywa swoją mroczną stronę i odważnie eksploruje tematy związane z dojrzewaniem czy feminizmem, serwując słuchaczom bezkompromisowe i szczere kompozycje.

Jej najnowszy singiel "Boys Will Be Boys" to wyrazisty protest przeciwko catcallingowi (z angielskiego: wulgarne zaczepki lub komentarze głównie o podtekście seksualnym, kierowane wobec nieznanych, przypadkowych osób w przestrzeni publicznej, np. osoby mijanej na ulicy, zjawisko dotyczące przede wszystkim kobiet) oraz wczesnej seksualizacji młodych dziewczyn. WRONA mówi, że "Boys Will Be Boys" to utwór o realiach dojrzewania i wstydzie. Na szczęście już nie moim".