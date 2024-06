Od do bezsennych nocy. "Po świetle (wiem, że znów jest 4:00)" - nowa piosenka krakowskiego wokalisty Patricka The Pana

- Przez długi czas nosiłem w głowie pomysł na ten numer, który wydawał mi się być kompletny. Miałem jasny obraz tego, jak chciałem, żeby ta piosenka brzmiała. Miały być nagrane gitary, dużo gitar, żywa perkusja i cała ta energia. Kiedy przyszedł czas

produkowania, okazało się, że ten plan zupełnie nie działa. Po trzech dniach walki z instrumentami i dźwiękami, poczułem, że to, co tworzę, jest całkowicie na opak. Czułem, że to, co zapętlało się w mojej głowie przez ostatni czas, to jednak nie to - mówi piosenkarz.

W momencie pracy nad piosenką, wokalista zakupił do studia nowy syntezator. Wtedy wpadła mu do głowy spontaniczna myśl: "A co, jeśli zrobię całą tę piosenkę tylko na nim?". I okazała się ona kluczem do sukcesu. W ciągu zaledwie dwóch dni, kierując się tą myślą, udało mu się stworzyć ostateczną wersję utworu - zupełnie inaczej, niż sobie to wyobrażał na początku.