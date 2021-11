Nie do wiary, że tak kiedyś wyglądał Wawel! Tak zmieniał się Zamek Królewski i jego okolice na przestrzeni lat [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] Redakcja Kraków

Perła i wizytówka Krakowa, najbardziej reprezentatywne i jedno z najpiękniejszych miejsc w mieście. Zamek Królewski na Wawelu. Został wzniesiony w ok. 1460 r., zachwyca do dzisiaj i będzie zachwycał jeszcze przez następne (mamy nadzieję) tysiąclecia. Choć w Zamku samym w sobie nie zaszły ogromne metamorfozy, kiedyś wyglądał inaczej niż w taki sposób, jaki my znamy. Na przestrzeni lat zmianie ulegało szczególnie jego otoczenie. Szczególnie ciekawe są dwa jego elementy - willa Rożnowskich i kamienica "Dębno". Zobaczcie, jak zmieniał się Wawel i jego okolice od XIX wieku!