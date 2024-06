Krakowski piosenkarz Koko Die prezentuje nowy singiel "If I Could", który zapowiada jego nowy projekt

Koko Die to krakowski multiinstrumentalista, wokalista i song-writer. Wlaśnie wraca z kolejnym materiałem. Artysta podzielił się właśnie ze słuchaczami swoim najnowszym singlem, który zapowiada nadchodzący projekt. Premierowa piosenka “If I Could” to nowa odsłona jego muzyki, która zaskakuje świeżym, gitarowym brzmieniem, idealnie wpisującym się w letnią aurę.

Latem 2022 roku dołączył do FONOBO Label, a 17 marca 2023 roku wydał swój autorski album. Płyta “Some Of Your Pain” jest najbardziej osobistym wydawnictwem w karierze artysty. W materiale koko die opowiada o zmaganiach współczesnego człowieka z otaczającymi realiami, niezłomnego w poszukiwaniu swojej prawdziwej drogi. Całość ubrana w nostalgiczne, intymne brzmienia, które doskonale sprawdzają się podczas koncertów na żywo.

Artysta udowodnił to m.in. na scenie festiwalu Great September oraz podczas występu na Męskim Graniu, gdzie dał bardzo dobrze przyjęty koncert.

Na początku 2024 roku Koko Die podziel się ze słuchaczami swoim albumem "Some of Your Pain" w nowej wersji. Artysta zaprosił do współpracy pięciu znanych producentów, którzy stworzyli wyjątkowe remiksy wybranych piosenek z jego ostatniej płyty. Aktualnie Koko Die pracuje nad nowym projektem, który promuje indie rockowy numer “If I Could”.