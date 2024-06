Nowojorska wokalistka James K wystąpi 31 sierpnia w krakowskim klubie Poczta Główna

Co można, a czego nie można zabrać z hotelu?

Twórczość amerykańskiej wokalistki Jamie Krasner zwróciła na siebie uwagę mediów gdzieś w połowie minionej dekady. Stało się to za sprawą jej debiutanckiego albumu „PET”, który w 2016 roku opublikowała hamburska wytwórnia Dial. Nie było to wcale takie oczywiste: zdekonstruowane piosenki w wykonaniu pochodzącej z Nowego Jorku artystki pasowały bardziej choćby do katalogu PAN, niż tłoczni wydającej niegdyś nagrania Efdemina czy Pantha Du Prince’a.

Występująca pod pseudonimem James K piosenkarka z jednej strony flirtowała z popową melodyką, ale z drugiej – rozbijała tradycyjną strukturę piosenki noise’ową elektroniką i ambientowym rozmarzeniem. Raz osuwało się to w kierunku eksperymentu rodem z deconstructed club music, a kiedy indziej – lokowało się w formule trip-hopowych wspominek z połowy lat 90. Krasner nie wydała nic nowego przez następne pięć lat.