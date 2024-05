Krakowski duet SARAPATA odsłania kolejną zapowiedź albumu “Radical Kindness”. Nowy singiel “Po prostu” już do odsłuchu

„Po prostu” to utwór jednocześnie refleksyjny i euforyczny, stylistycznie zawieszony między breakbeatem, a melodic techno. Sercem utworu są fragmenty wypowiedzi z dokumentu Krzysztofa Kieślowskiego „Gadające głowy”. Wplecione w trance’owe syntezatory i połamany bit mogą wybrzmieć w nowym, intrygującym kontekście. Ostatnia wokalna fraza z utworu, brzmiąca „Chciałbym po prostu odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem”, jest jednocześnie konkluzją nadchodzącej płyty "Radical Kindness".

Drugi album w karierze braci Michała i Mateusza to pełnoprawna i wielowątkowa opowieść, rozgrywająca się na płaszczyźnie kilku dziedzin sztuki, zaczynając od muzyki, przez kinematografię, a kończąc na literackiej narracji. Brzmieniowo jednak to ewolucja, która z jednej strony nie zaciera śladów przeszłości, lecz z drugiej, nie zamierza odcinać od niej kuponów - romantyczne techno już nie jest romantyczne. To techno wyprodukowane z iście klasycystycznym rozmachem, gdzie prócz mozaiki dźwięków napisana została historia, mająca na celu być spoiwem wszystkich dźwiękowych i nie tylko dźwiękowych puzzli, z których składa się "Radical Kindness".