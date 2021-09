Jakub Bąk, bohater Wieczystej: Postaramy się, by ta przygoda trwała jak najdłużej. Ale najważniejszy jest awans do III lgi

Trener Smuda chce w kolejnej rundzie Wisłę Kraków. A pan?

Jakub Bąk: Nie wiem. Nie ważne, na kogo trafimy. Każdego przeciwnika, zarówno w naszej lidze, jak i w pucharze traktujemy tak samo, tak samo podchodzimy do każdego meczu. Każdy jest dla nas ważny. A jakby okazało się, że gramy z drużyną z ekstraklasy, to byłoby fajnie i przyjemnie – dla kibiców i dla nas. A jakby była to Wisła, byłby to dodatkowy smaczek dla Krakowa.