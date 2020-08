"Jaskółki" pewnie pokonały Ostrovię i zainkasowały także punkt bonusowy

Tarnowianie po trzech kolejnych porażkach wreszcie zaprezentowali się z dobrej strony i nie tylko pewnie pokonali zespół z Ostrowa Wlkp., ale zainkasowali także punkt bonusowy . Miejscowi, w składzie których po kontuzji pojawił się Peter Ljung, od początku wyraźnie prowadzili i wygraną w meczu zapewnili sobie już praktycznie po 11. biegu. Przyjezdni próbowali wprawdzie ratować sytuację rezerwami taktycznymi (m. in. w 8. biegu pojechali bardzo szybki na początku zawodów Grzegorz Walasek i Jonas Jeppesen), ale nawet wtedy przegrali bieg podwójnie z parą Przemysław Konieczny – Ljung. Był to jeden z ciekawszych wyścigów meczu, start wygrał bowiem junior Unii, natomiast doświadczony Szwed umiejętnie blokując rywali wraz z młodszym kolegą dowiózł do mety podwójne zwycięstwo. W ostatnich meczach Unia ma sporo pożytku z Koniecznego, który gdy wygra start potrafi przyjechać na metę nawet przed bardziej doświadczonymi zawodnikami.

W drugiej części zawodów w zespole gości miejscowym kroku dotrzymywali jedynie Nicolai Klindt i Tomasz Gapiński. Gdy wydawało się, ze „Jaskółki” pewnie zainkasują także punkt bonusowy, w 13. biegu ze startu nieoczekiwanie „wystrzelił” Rafał Okoniewski i goście wygrali bieg 4:2. Ostrowianie poczuli wtedy swoją szanse w walce o bonusa, co tylko w końcówce dodało spotkaniu smaczku.

Tarnowianie przed biegami nominowanymi do pełni szczęścia potrzebowali co najmniej pięciu punktów biegowych. Tymczasem w 14. biegu menedżer Ostrovii Mariusz Staszewski w ramach rezerwy taktycznej desygnował do boju Gapińskiego, który wspólnie z Okoniewskim wygrał start i wydawało się, że Unia będzie miała spory problem. Wtedy do gry kapitalnie włączył się Ljung, na dystansie wyprzedził obu ostrowian i zapewnił „Jaskółkom” remis biegowy. Ostatni wyścig wygrał wprawdzie Klindt, ale para Unii Kim Nilsson – Ernest Koza skutecznie broniła się przed atakami Gapińskiego i przywożąc do mety kolejny remis zapewniła tarnowianom punkt bonusowy.