Jawiszowice wicemistrzem IV ligi piłkarskiej w Małopolsce, bo mają swój styl i charakter, a na te elementy kładziono duży nacisk

Mateusz Młyński: Wróciłem do Wisły, żeby jej pomóc i powalczyć o swoje miejsce

Mateusz Młyński miniony sezon spędził na wypożyczeniu do Górnika Łęczna. Teraz wrócił do Wisły Kraków i jak zapowiada, chciałby, żeby to był lepszy czas dla...